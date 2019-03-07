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محافظات

رئيس حي الزيتون: مستمرون في خطة التطوير.. وخدمة المواطن هدفنا الأول

الخميس 07/مارس/2019 - 11:54 ص
اللواء أشرف بهجت
اللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون يتابع اعمال التطوير
عبد العزيز جمال
أعلن اللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون، مواصلة تنفيذ خطته التطويرية التي بدأها منذ مجيئه للحي.

وأوضح رئيس حي الزيتون، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن خطة التطوير شملت إحلال وتجديد الكشافات القديمة وتركيب كشافات ليد ١٠٠ وات بمعظم شوارع الحي، كما شملت الخطة إعادة رصف وتشجير وتجميل عدد من الشوارع الأخرى.

وأكد أنه يتابع بنفسه ما يتم من أعمال خلال جولته التفقدية بشوارع الحي بشكل يومي، نافيا ما تنسبه بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنها من قامت بتلك الأعمال.

وأضاف أنه يسعى للنهوض والارتقاء بالمظهر الحضاري لهذا الحي العريق، وأن خدمة المواطنين في إطار القانون هدفه الأول.

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