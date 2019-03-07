اليوم.. مكتبة مصر الجديدة تناقش تغير الشعر العربي في أمسية شعرية

تنظم مكتبة مصر الجديدة، فى السادسة من مساء اليوم الخميس، أمسية شعرية بعنوان "كلمات"، تتناول فيها الشاعرة إيمان الهوارى، المراحل التاريخية التي مرّت على الشعر العربى وصولًا إلى الشعر العربي الحديث وما طرأت عليه الكثير من التغيرات.



يتخلل الأمسية وصلة من الطرب الأصيل غناء زينب بركات التى تصدح بأجمل ما تغنى به عمالقة المطربين والمطربات في الوطن العربى بمصاحبة عازف العود سعد ماركو.



وتقول إيمان مهدى، مديرة مكتبة مصر الجديدة، إن الأمسية تأتى ضمن فعاليات البرنامج الثقافى للمكتبة عن شهر مارس الجارى، وتعد جزءًا من النشاط الثقافى الذى نحن بحاجة ماسة إليه لحماية الثقافة فى المجتمعات العربية، فعندما يتثقف الإنسان يستطيع أن يعالج المشاكل فى الأمة العربية بشكل أفضل.