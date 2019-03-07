ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

اليوم.. مكتبة مصر الجديدة تناقش تغير الشعر العربي في أمسية شعرية

الخميس 07/مارس/2019 - 11:48 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تنظم مكتبة مصر الجديدة، فى السادسة من مساء اليوم الخميس، أمسية شعرية بعنوان "كلمات"، تتناول فيها الشاعرة إيمان الهوارى، المراحل التاريخية التي مرّت على الشعر العربى وصولًا إلى الشعر العربي الحديث وما طرأت عليه الكثير من التغيرات.

يتخلل الأمسية وصلة من الطرب الأصيل غناء زينب بركات التى تصدح بأجمل ما تغنى به عمالقة المطربين والمطربات في الوطن العربى بمصاحبة عازف العود سعد ماركو.

وتقول إيمان مهدى، مديرة مكتبة مصر الجديدة، إن الأمسية تأتى ضمن فعاليات البرنامج الثقافى للمكتبة عن شهر مارس الجارى، وتعد جزءًا من النشاط الثقافى الذى نحن بحاجة ماسة إليه لحماية الثقافة فى المجتمعات العربية، فعندما يتثقف الإنسان يستطيع أن يعالج المشاكل فى الأمة العربية بشكل أفضل.

ترشيحاتنا

لأول مرة.. إسرائيل تصنف فضائية الأقصى كـ منظمة إرهابية

الداخلية: مصرع 7 عناصر إرهابية فى تبادل إطلاق النار بـ الجيزة

نويت الانتحار أنا وحبيبة قلبى.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة خلف ونعيمة بسوهاج

اتنين فى واحد .. موبايل ولاب توب معًا .. فيديو وصور

الداخلية: إرهابيو حسم تنكروا في زي عمال كهرباء لزرع عبوة ناسفة بـ الجيزة

مفاجأة من وزارة الإسكان: وحدات للإيجار بـ300 جنيه شهريًا..فيديو

#السعودية تسمح لهذه الجنسيات بالدخول دون تأشيرة

عودة من بعيد.. مانشستر يونايتد يحقق رقما تاريخيا في دوري أبطال أوروبا

استخرج بطاقتك الشخصية من موبايلك فى 15 دقيقة.. خدمات

عاصم الجزار يزف بشرى لـ مستحقى دعم الإسكان الاجتماعى.. فيديو

4 طرق لعمل الحواوشي البيتي بشكل وطعم جديد

الصين تبني أول قاعدة في العالم بأعماق البحار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العناية الإلهية تنقذ مواطنا قبل انهيار عقار الزيتون بـ 10 دقائق .. صور

49 يوم تعذيب .. مدرب جيم يجبر زوجته على القفز من الطابق الخامس +18.. صور

المقس.. حكاية قرية الجمرك التي اختفت في ميدان رمسيس.. صور

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال أنور السادات من المنوفية للجيزة.. وعلاقته بالألمان

ميشيل لوكليه.. قصة عشق فرنسية لمصر تعيش على أرض حجازة بقنا ..صور

فيديو

فحوصات طبية مفاجئة بالأوقاف للكشف عن متعاطي المخدرات تمهيدا لفصلهم.. فيديو
مدير قوائم الانتظار: الأولوية بأسبقية التسجيل.. فيديو
التضامن: نستهدف تأهيل 800 ألف شاب للزواج سنويا.. فيديو
الهيئة العامة للكتاب: نحاول الوصول بمعارضنا لكل المحافظات.. فيديو
الجزار يكشف عن أسباب تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟