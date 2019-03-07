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ديني

"خريجي الأزهر" تناقش مواجهة الفكر المتطرف في مؤتمر بدمياط.. اليوم

الخميس 07/مارس/2019 - 12:30 م
صدى البلد
محمد شحتة
تعقد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بدمياط صباح اليوم الخميس بمكتبة مصر العامة مؤتمر موسع بعنوان الأزهر والتحديات المعاصرة بمشاركة قيادات المنظمة ويناقش المؤتمر رسالة الأزهر بصفة عامة والتحديات الفكرية والتحديات الوطنية، والتحديات السلوكية والأخلاقية والتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية ، ويشير المؤتمر إلى فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بدمياط كنموذج لرسالة الأزهر والتحديات المعاصرة وكيفية مواجهة الفكر المتطرف.

ويشارك بالمؤتمر وفد رفيع المستوى من الأزهر والمنظمة يضم الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة ، د. أسامة العبد - رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ، د. إسماعيل عبد الرحمن رئيس فرع المنظمة بمحافظة دمياط ، د. محمد نصر اللبان عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة فضلًا عن علماء الأزهر وأعضاء المنظمة.

ويهدف المؤتمر إلى التعريف بدور الأزهر والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر وإسهاماتهم في مجال مكافحة الفكر المتطرف والفعاليات الثقافية والعلمية التي قاما بهما للشعب المصري وللأزهريين حول العالم لتحقيق السلم المجتمعي والتوعية ضد مخاطر الفكر المتطرف، كما سيتم مناقشة "وثيقة الأخوّة الإنسانية" التي وقّعها الإمام الأكبر الدكتور أحمد محمد الطيب شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، ودعم رسالتها التي تخاطب أتباع الديانتين لتركّز على القاسم المشترك الإيماني والإنساني والأخلاقي.

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