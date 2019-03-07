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تداول 480 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

الخميس 07/مارس/2019 - 11:47 ص
صدى البلد
أ ش أ
ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي حركة التداول بلغ 480 شاحنة بضائع عامة و45 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 188 شاحنة بضائع عامة و29 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 292 شاحنة بضائع عامة و16 سيارة.

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن ميناء سفاجا استقبل 3 سفن وهي (محبة، والحرية 2 ونما اكسبريس) وغادرته السفينة (بوسيدون اكسبريس)، فيما استقبل ميناء نويبع السفينة (سينا) وغادرته السفينتان (بريدج وبرنسيسة).

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