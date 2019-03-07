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محافظات

أمريكان على أرض المنيا.. وفد سياحي يزور آثار تونا الجبل.. صور

الخميس 07/مارس/2019 - 03:40 م
صدى البلد
أيمن رياض
استقبلت منطقة آثار تونا الجبل في مركز ملوي بالمنيا، وفدا سياحيا أمريكيا، خلال قيام أفراده برحلة نيلية عن طريق البواخر السياحية، لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة.

وقال المحافظ، اللواء قاسم حسين، إن المنيا عروس الصعيد، تمتلك العديد من المقومات السياحية والمناطق الأثرية، كما تنعم بالأمن والاستقرار، مؤكدا تكاتف جميع الجهات الأمنية والتنفيذية لإرساء الأمن والأمان بربوعها.

ووجه المحافظ مدير إدارة السياحة بتوفير كل سبل الراحة والأمان للزائرين وتقديم كافة التيسيرات لهم أثناء إقامتهم بالمحافظة لترك أثر جيد في نفوس ضيوف مصر.

من جهته، قال الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، إن المحافظة تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية المهمة منها "آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس، وآثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، وآثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومتر وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى".

وأشار إلى أن المنيا تضم تضم أيضا "أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، ومنطقة آثار البهنسا التي تقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بني مزار، وهى مدينة أثرية قديمة، عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بالبقيع الثاني لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي".
أمريكان على أرض المنيا.. وفد سياحي يزور آثار تونا الجبل.. صور
أمريكان على أرض المنيا.. وفد سياحي يزور آثار تونا الجبل.. صور
أمريكان على أرض المنيا.. وفد سياحي يزور آثار تونا الجبل.. صور

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