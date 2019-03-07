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حوادث

المركزي للمحاسبات يشارك في الاجتماع الـ 23 للرقابة المالية والإدارية بالمغرب

الخميس 07/مارس/2019 - 12:29 م
صدى البلد
اسلام مقلد
يشارك الجهاز المركزى للمحاسبات فى الاجتماع (23) لهيئة الرقابة المالية والإدارية للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المقرر عقده بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، وذلك خلال الفترة من 11 - 22 مارس 2019.

ويمثل الجهاز فى حضور هذا الاجتماع المحاسب وائل وجيه غالى اسطفانوس - وكيل وزارة بالإدارة المركزية للرقابة المالية على الوزارات الرئاسية والاقتصادية والخدمية وعضو هيئة الرقابة المالية والإدارية للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.

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