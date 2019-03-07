ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 418 هاربا من تنفيذ أحكام متنوعة في أسوان

الخميس 07/مارس/2019 - 12:02 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، حملة تحت إشراف اللواء نائل رشاد، مدير الأمن؛ لضبط الخارجين على القانون وحائزي المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات المتنوعة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 418 حكمًا، شملت "95 جزئيًا، و16 مستأنفا، و235 غرامة و70 مخالفة، و2 سرقة تيار كهربائى".

وتأتي هذه الحملات، في إطار ترسيخ الشعور بالأمن، وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

ترشيحاتنا

6 آلاف مكالمة وآلاف الإيميلات.. الجزائريون يهزون المستشفى الذي يعالج بوتفليقة

مقتل عدد من الإرهابيين وإصابة ضابط في تبادل إطلاق نار بدائري الجيزة

اقتصادية النواب تنصح المواطنين: اشتروا الذهب قبل الغلاء.. فيديو

سعر الأسماك اليوم الخميس 7 مارس 2019

تضحيات رجال القوات المسلحة في أغنية جديدة بكلمات أسامة الأزهري

سعر الدولار اليوم الخميس 7 -3- 2019

فضائل شهر رجب.. مفتي الجمهورية: له نفحات ربانية ولا حرج من الصيام فيه

استخرج بطاقتك الشخصية من موبايلك فى 15 دقيقة.. خدمات

انهيار عقار في الزيتون

إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالبساتين بسبب فتاة

عرب إسرائيل يستعدون لإسقاط حكومة نتنياهو بهذه الطريقة

شهود: خبرات مصر العسكرية تجعل الدول الصديقة تطلب التدريب مع قواتها.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العناية الإلهية تنقذ مواطنا قبل انهيار عقار الزيتون بـ 10 دقائق .. صور

49 يوم تعذيب .. مدرب جيم يجبر زوجته على القفز من الطابق الخامس +18.. صور

المقس.. حكاية قرية الجمرك التي اختفت في ميدان رمسيس.. صور

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال أنور السادات من المنوفية للجيزة.. وعلاقته بالألمان

ميشيل لوكليه.. قصة عشق فرنسية لمصر تعيش على أرض حجازة بقنا ..صور

فيديو

فحوصات طبية مفاجئة بالأوقاف للكشف عن متعاطي المخدرات تمهيدا لفصلهم.. فيديو
مدير قوائم الانتظار: الأولوية بأسبقية التسجيل.. فيديو
التضامن: نستهدف تأهيل 800 ألف شاب للزواج سنويا.. فيديو
الهيئة العامة للكتاب: نحاول الوصول بمعارضنا لكل المحافظات.. فيديو
الجزار يكشف عن أسباب تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟