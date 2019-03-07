ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إحالة 30 موظفا بالعدوة للتحقيق بسبب الغياب والإهمال

الخميس 07/مارس/2019 - 11:48 ص
صدى البلد
أيمن رياض
أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا 30 موظفًا بعدد من القطاعات الخدمية المختلفة بمركز العدوة للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية، لتغيبهم عن العمل دون إذن مسبق وعدم التزام البعض بمواعيد العمل الرسمية والتقصير في أداء الأعمال الموكلة لهم.

جاء قرار المحافظ بناء على التقرير الذي أعدته لجنة الانضباط والتفتيش الدوري، عقب الزيارة التي قام بها إبراهيم نصير رئيس مركز العدوة وعاكف عبد السلام مدير التفتيش الإداري بالوحدة المحلية لمجلس قروي الشيخ مسعود والوحدات الصحية التابعة لها، ومراكز الشباب والوحدة البيطرية بالقرية ووحدة الشئون الاجتماعية للوقوف على مدى انتظام سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، شدد رئيس المركز علي مديري القطاعات بالتواجد الدائم والمتابعة اليومية للموظفين، وتقديم الخدمات للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ترشيحاتنا

أزمة ضمير.. القصة الكاملة لضبط مطعم بالجيزة يصنع الطعام داخل دورة مياه

6 آلاف مكالمة وآلاف الإيميلات.. الجزائريون يهزون المستشفى الذي يعالج بوتفليقة

نويت الانتحار أنا وحبيبة قلبى.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة خلف ونعيمة بسوهاج

سامسونج تعمل على هاتفين قابلين للطي

شيكابالا يوجه رسالة قوية لجمهور الزمالك ..فيديو

الصين تبني أول قاعدة في العالم بأعماق البحار

أول رد رسمي من الجزائر على تقارير تدهور صحة بوتفليقة

اتنين فى واحد .. موبايل ولاب توب معًا .. فيديو وصور

سعد الحريري يخرج من قائمة فوربس لأثرياء العرب في 2019

تسمم ربة منزل.. وضعت سم فئران بدلا من الفلفل

مقتل عدد من الإرهابيين وإصابة ضابط في تبادل إطلاق نار بدائري الجيزة

4 طرق لعمل الحواوشي البيتي بشكل وطعم جديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العناية الإلهية تنقذ مواطنا قبل انهيار عقار الزيتون بـ 10 دقائق .. صور

49 يوم تعذيب .. مدرب جيم يجبر زوجته على القفز من الطابق الخامس +18.. صور

المقس.. حكاية قرية الجمرك التي اختفت في ميدان رمسيس.. صور

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال أنور السادات من المنوفية للجيزة.. وعلاقته بالألمان

ميشيل لوكليه.. قصة عشق فرنسية لمصر تعيش على أرض حجازة بقنا ..صور

فيديو

فحوصات طبية مفاجئة بالأوقاف للكشف عن متعاطي المخدرات تمهيدا لفصلهم.. فيديو
مدير قوائم الانتظار: الأولوية بأسبقية التسجيل.. فيديو
التضامن: نستهدف تأهيل 800 ألف شاب للزواج سنويا.. فيديو
الهيئة العامة للكتاب: نحاول الوصول بمعارضنا لكل المحافظات.. فيديو
الجزار يكشف عن أسباب تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟