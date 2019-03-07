الوكيل: نسعى لدعم العلاقات المصرية الليبية فى كافة سبل التنمية التجارية

أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرفة التجارية، على سعى الغرفة لدعم العلاقات المصرية الليبية فى كافة سبل تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية ووضع الأسس التى تيسر ذلك فى ضوء مختلف الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، وآليات اتحادات الغرف العربية والإسلامية والإفريقية والمتوسطية التي تجمعنا سويا.



وأضاف الوكيل أن التكامل بين البلدين المصرى والليبى رغبة شعبية قبل أن تكون ارادة سياسية، قائلا:" إنه لا يمكن نفصل بين وطنينا، ليبيا ومصر كانا، ومازالا، وسيظلا وطنا واحد، تتكامل موارده، وتتفاعل شعوبه، وتعمل سويا اتحاداته ومنسبيهم من تجار وصناع ومؤدى خدمات، لخلق فرص عمل كريمة لأبنائه، ورفع مستوى معيشتهم، وتحقيق الرفاهية التي نصبو إليها جميعا.



ولفت خلال ملتقى الأعمال المصرى الليبى اليوم أنه إذا كانت الارادة السياسية، متماشية مع الإرادة الشعبية، والواقع الإقليمى والعالمى، فيجب علينا أن نعمل بأسرع ما يمكن، على توفير الحريات الأربعة بيننا، وهى حرية انتقال الأفراد ، وحرية انتقال رؤوس الأموال ، وحرية انتقال السلع ، وحرية انتقال الخدمات".

