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طلب إحاطة من علاء عابد حول الإهمال في الوحدات المحلية بمركز الصف

الخميس 07/مارس/2019 - 12:25 م
صدى البلد
ماجدة بدوى
تقدم علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب دائرة الصف، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بشأن الإهمال الشديد فى كافة وحدات الإدارة المحلية، وتعطيل العمل وعدم الاهتمام بمصالح المواطنين بمركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن هناك إهمالا كبيرا فى الوحدات المحلية كافة على مستوى قرى المركز، مما يؤدى إلى تكدس المواطنين وتعطيل مصالحهم، لافتا إلى أنه يجب على جميع المسئولين أن يضعوا مصلحة المواطن فى المقام الأول لأننا جميعا نعمل لهذا الغرض.

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