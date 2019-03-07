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فحوصات طبية مفاجئة بالأوقاف للكشف عن متعاطي المخدرات تمهيدا لفصلهم.. فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 11:59 ص
وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف
ندى فتح الله
قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه وفقًا للمادة 69 لقانون 81 يتم التعامل مع متعاطي المخدرات في عمله الوظيفي، مشيرًا إلى أن المبادرة الخاصة بفصل أي موظف بالوزارة والجهات التابعة إذا ثبتت تعاطيه للمخدرات، كان أول من أخذ بزمامها هو وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة.

وأضاف "طايع"، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباحك مصري" المُذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، أن العمل في المبادرة بدأ عن طريق مستشفى الدعاة، والمراكز الصحية التابعة لوزارة الأوقاف، للكشف الطبي والتحليل المفاجئ لجميع العاملين بالوزارة.

وأكد أن الأمر له بعدان؛ سلامة المواطن المصري، وثانيًا أن تلك المؤسسة الدينية ينبغي أن تكون قدوة ومثلًا أعلى يحتذى به على مستوى جميع أنحاء الجمهورية.

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