شاهد.. رد فعل نيمار بعد إقصاء سان جيرمان

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، صورة لنيمار، نجم باريس سان جيرمان، وهو على وشك البكاء بعد إقصاء فريقه من دوري الأبطال، إثر الخسارة أمام مانشستر يونايتد أمس.



ولم يتمكن نيمار من المشاركة في المباراة بسبب الإصابة، لكنه تحامل على نفسه وانتقل إلى ملعب "حديقة الأمراء" لمساندة زملائه من المدرجات، ليعيش هناك كابوسا حقيقيا، بعدما فرط فريقه في أفضليته ذهابا (2-0)، وخسر في عقر داره إيابا وأمام جماهيره بثلاثة أهداف لهدف واحد، ليودع فريق العاصمة الفرنسية مبكرا المنافسة على لقب البطولة.



وبعد إطلاق الحكم صافرته معلنا نهاية اللقاء، ظهر نيمار وقد ارتسمت على محياه تعابير الحزن، والحسرة، والأسى، وكأن لسان حاله يقول: "ليتني كنت قادرا على المشاركة في المباراة لربما كانت أحوالنا أفضل".



