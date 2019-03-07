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بث مباشر.. مشاهدة مباراة الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

الخميس 07/مارس/2019 - 12:00 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
يحل الاتحاد السكندري ضيفًا على منافسه الإنتاج الحربي بالمباراة، المقرر إقامتها، اليوم، في تمام السابعة مساءً على استاد بتروسبورت، في إطار الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الممتاز، والمؤجلة بسبب ارتباطات الفريق السكندري بالبطولة العربية.

ويقدم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر للمباراة

ويدخل زعيم الثغر المباراة بقيادة حلمي طولان ساعيا إلى تحقيق الفوز والخروج من مناطق الخطورة ومراكز الهبوط بالدوري الممتاز، علاوة على أنه قادم من تعادل مع فريق الداخلية إيجابيا بهدف.

بينما على الجانب الآخر يسعى أبناء الفريق العسكري الى حصد 3 نقاط من تلك المباراة خاصة وانهم في صراع على الدخول للمربع الذهبي بجدول الدوري الممتاز، بالإضافة إلى هزيمتهم في آخر مباراة على يد مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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