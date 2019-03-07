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ديني

هل أداء العمرة والذبح من فضائل شهر رجب؟.. أحمد كريمة يجيب

الخميس 07/مارس/2019 - 12:00 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه ليس في الشريعة الإسلامية ما ينص على وجوب الذبح لله في شهر رجب، ولا خصه بالذبح على سبيل السُنة، لكن مطلق الذبح لله في رجب ليس ممنوعًا، كغيره من بقية الشهور، فلم يرد به نص فى القرآن أو مثل بالسُنة النبوية.

وأضاف كريمة في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن أهل الجاهلية كانوا يذبحون في شهر رجب ذبيحة يسمونها «العتيرة»، وقد اختلفوا في حكمها، فذهب كثيرون إلى أن الإسلام أبطلها، مستدلين بقول أبي هريرة -رضي الله عنه- "لا فرع ولا عتيرة".

وعن بعض فضائل شهر رجب قال كريمة إنه لا بأس بزيارة المسجد النبوي في رجب، والتي يطلق عليها الزيارة الرجبية، وعمرة رجب جميلة؛ لأنها مقدمة لرمضان، علمًا بأن زيارة المسجد النبوي في شهر رجب، لا يتجاوز فضلها بقية الأشهر الحُرم الأخرى التي عظمها الله، مشيرًا إلى أن عمرة رجب جميلة، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي (صلى الله عليه وسلم): «اعتمر في رجب»، وكان السلف يعتمرون في رجب، وعمر وابنه وعائشة -رضي الله عنهم-.

وتابع: "بما روى البخاري، عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: «إن رسول الله اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب»، على أن أفضل زمان تؤدى فيه العمرة هو شهر رمضان؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «عمرة في رمضان تعدل حجة»".

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