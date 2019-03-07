حملة مكثفة لإزالة الإشغالات بشارع المعز.. صور

شنت شرطة المرافق وقسم الجمالية حملة مكبرة اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات العديدة في شارع المعز والمنطقة المحيطة.



من جانبه كشف شريف فوزي المنسق العام لشارع المعز أن هناك تواصلا دائما مع الداخلية والمحافظة،وذلك لعمل حملات لمواجهة الإشغالات في الشارع.



وتابع: حملة اليوم استكمالا لعدة حملات سابقة، ونحن في القاهرة التاريخية نطالب بوجود دائم لشرطة المرافق في المعز أسوة بشرطة المرور بشكل ثابت.



وأضاف المنسق العام: نحن بصدد مخاطبة المحافظة لتعزيز وزيادة التعاون المشترك لصالح الشارع والآثار الموجودة فيه.