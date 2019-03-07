المركزي للإحصاء: تراجع عدد عقود الزواج خلال 2018 .. والإناث 47.5 مليون نسمة

أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد السكان التقديري للإناث بلغ 47.5 مليون نسمة داخل الجمهورية، وذلك حتى الأول من شهر يناير 2019.





وأشار الجهاز- في بيانه، اليوم الخميس، وقبيل اليوم العالمي للمرأة، الذي يُحتفَل به في 8 مارس من كل عام- إلى أن العمر المتوقع عند الميلاد للإناث بلغ 75.1 سنة مقابل72.7 سنة للذكور عام 2019.





ووفقًا لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام 2018، أشار الجهاز إلى تراجع عدد عقود الزواج على مستوى الجمهورية ليبلغ 887 ألفا و315 عام 2018، مقابل 912 ألفا و606 خلال 2017، في حين ارتفع عدد شهادات الطلاق ليبلغ 211 ألفا و521 عام 2018 مقابل 198 ألفا و269 في 2017.





وعن بيانات بحث القوى العاملة لعام 2018، أشار الجهاز إلى أن نسبة مساهمة المرأة بقوة العمل كانت أقل من الربع لتسجل 20.9% من إجمالي قوة العمل (15 سنة فأكثر) مقابل 79.1% للرجال.





وبين أن معدل البطالة سجل 21.4% للإناث مقابل 6.8% للذكور، وسجلت نسبة الإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) نحو 18.2% مقابل الذكور 81.8%.. فيما بلغت نسبة الإناث اللاتي تعملن عملًا دائمًا 89.3% مقابل 67.1 % للذكور.





ولفت إلى أن نسبة المشتركات في التأمينات الاجتماعية بلغت 72.0% مقابل 43.2% للذكور، كما بلغت نسبة المشتركات في التأمين الصحي 69.4% مقابل 36.6% للذكور.





وعن دور المرأة في مواقع صنع القرار عام 2018، أوضح الإحصاء أنها حصلت على 8 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 24% من عدد الوزراء في الحكومة، وبلغت عدد القاضيات نحو 66 قاضية من إجمالي 9694 قاضيا.



