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بث مباشر.. مشاهدة مباراة آرسنال ورين الفرنسي بالدوري الأوروبي

الخميس 07/مارس/2019 - 12:01 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
يحل فريق آرسنال الإنجليزي ضيفًا على منافسه رين الفرنسي بالمباراة التي ستنطلق اليوم الخميس في الثامنة إلا 5 دقائق مساء، باستاد روازون بارك في دور الـ16 بالدوري الأوروبي.

ويقدم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر للمباراة اليوم.

ويدخل فريق الجانرز المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني، وهو ساع إلى تحقيق نتيجة إيجابية سواء بالتعادل أو بالفوز خارج الديار، وذلك لمنحه الأفضلية في مباراة العودة بملعبه الإمارات في إنجلترا.

وكان فريق آرسنال تأهل من دور الـ32 بعدما تخطى فريق باتي بوريسوف بـ3 أهداف مقابل هدف وحيد مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بينما تأهل رين بعدما تخطى ريال بيتيس الإسباني بنتيجة 6 أهداف مقابل 4 في مجموع المباراتين.

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