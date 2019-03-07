الكلاب الضالة تهاجم الماعز والأغنام في طور سيناء.. صور

اشتكى عدد من سكان طور سيناء، خاصة أصحاب المزارع والبدو، الذين يقومون بتربية الماشية، هجوم الكلاب الضالة على الماعز والأغنام، التي يربونها.



وقال سكان طور سيناء إن الكلاب الضالة تهاجم الماعز والأغنام، وناشد أحمد همام المسئولين عن الطب البيطري ومجلس مدينة طور سيناء، بحل أزمة الكلاب الضالة التي تفاقمت ما يعرض الأهالي والأطفال للخطر الشديد.



وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، شدد في جلسة المجلس التنفيذى الأخيرة على رؤساء المدن على معالجة ظاهرة الكلاب الضالة في جميع المدن.

