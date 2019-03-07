صرح صناعي عملاق.. مصنع كيما 2 بأسوان.. ملحمة وطنية جديدة فى صعيد مصر.. يوفر 3700 فرصة عمل.. صور

مصنع كيما 2 بأسوان ملحمة وطنية جديدة

شركة إيطالية تقوم بتنفيذه بتكلفة تتجاوز 11 مليار جنيه

الانتهاء أكثر من 96% من المشروع

توفير 3700 فرصة عمل

كما قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة أسوان الشهر الماضى بزيارة ميدانية لمشروع مصنع كيما 2، حيث قام مدبولى بالتقاط الصورة التذكارية الجماعية مع العاملين بمجمع مصانع كيما في أسوان.





وأشاد مدبولى بالجهود المبذولة من العاملين بمصنع كيما 2، كما اطمأن على إستعدادات آليات التشغيل فيما يتعلق بالعامل البشرى وتدريبهم على تكنولوجيا المصنع الجديد.

تشهد محافظة أسوان خلال الفترة الحالية مشروعات تتحدث عن نفسها تتمثل فى تحقيق طفرة غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات عملاقة كالطاقة الشمسية ومصنع كيما 2، وقبلهما السد العالى وخزان أسوان، وأيضًا فى تنفيذ أعمال تطوير وتجميل، خاصة فى ظل وضعها فى بؤرة الاهتمام بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أنها عاصمة الشباب الأفريقى للعام الحالى، وأيضًا عاصمة الاقتصاد والثقافة الأفريقية، لتكون هذه المحافظة العريقة على موعد مع سطر تاريخ جديد من الإنجازات الكبرى خلال عام 2019.فى هذا الإطار، يلقى "صدى البلد" الضوء على أبرز هذه المشروعات وهو مصنع كيما 2 من خلال جولة سريعة داخل هذا الصرح الصناعي العملاق، حيث يجسد المصنع الجديد ملحمة وطنية يتم تسطيرها بأيدٍ وسواعد مصرية ليرى النور فى القريب العاجل مجمع "كيما 2" للأسمدة (الأمونيا – يوريا)، والذى تجاوزت تكلفته الإستثمارية الـ 11 مليار جنيه، أى ما يوازى 235 مليون يورو بتمويل من تحالف بنوك مصرية، وبتنفيذ شركة إيطالية، ليساهم فى توفير 500 ألف طن أمونيا سنويًا للأسواق المحلية والعالمية والأفريقية.من جانبه، قال المهندس عيد الحوت، رئيس مجلس إدارة المصنع، إن الأعمال التنفيذية الجارية بالمصنع الجديد وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى أكثر من 96%، وإنه يتم إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا من الغاز الطبيعى بدلًا من الكهرباء كما هو الحال بالمصنع القديم، ويستهدف زيادة إنتاج الأمونيا إلى 1200 طن يوميا، مقارنة بالرقم الحالى وهو 300 طن/يوم، بما يلبى استخدامات إنتاج الأسمدة الأزوتية، وكذا إنتاج نترات الأمونيوم النقية، فضلا عن إنتاج منتج جديد هو سماد اليوريا.وأوضح "الحوت" أن مصنع كيما 2 يقام على مساحة 150 ألف م2 بما يوازى 40 فدانا لإنتاج الأسمدة الأزوتية واليوريا، حيث يضم وحدة إنتاج الأمونيا، وتم تركيب مكوناتها من المفاعل والمحولات الأولى والثانوية وأيضًا الملحقات الخاصة بها، بجانب إنتاج اليوريا بطاقة 1575 طنًا يوميًا، بالإضافة إلى توفير 300 طن أمونيا يوميًا للمصنع القائم والتى ستجعل إنتاجية نترات النشادر التى تصدر للخارج تزيد من 100 ألف طن سنويًا إلى 220 ألف طن، فضلًا عن وجود قسم للمرافق لاستقبال المياه النقية وتحويلها لأقسام التبريد.هذا وقد قامت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الأحد الماضي بزيارة ميدانية للمصنع رافقها خلالها اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، وقيادات الوزارة والمحافظة، حيث تفقدت مكونات وعناصر مصنع كيما 2 الجديد، كما عقدت اجتماعًا أكدت فيه وزيرة البيئة أن زيارة مصنع كيما هو الوقوف على الإجراءات التى تم اتخاذها بشأن مصنع كيما القديم لتوفيق أوضاعه، خاصة فى ظل دعم الوزارة لتنفيذ ذلك بمبلغ 15 مليون يورو، وذلك من أجل تحقيق سلامة بيئة العمل ونوعية الهواء، موضحة أنه سيتم إيفاد المعمل المتنقل التابع لوزارة البيئة لمدة شهر للوصول إلى النوعية المطلوبة للهواء.فيما أشاد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، بالجهود العملاقة لشركة كيما بأسوان والمتمثلة فى نجاحها بإنشاء مصنع كيما للأسمدة عام 1956 وحرصها المستمر على دعمه وتطويره بإنشاء مصنع كيما 2 ليكون إحدى القلاع الصناعية العريقة في تاريخ الصناعة المصرية، وليمثل ذلك نقطة انطلاق حقيقية نحو عصر جديد من التنمية والاستثمار، بجانب مساهمة المشروع فى توفير 3700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسوانى.بينما قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، خلال الزيارة، إن أعمال مصنع كيما 2 الجديد بأسوان تم تنفيذها بتمويل من تحالف بنوك مصرية وشركة تكنومونت الإيطالية المختصة بالأعمال الإنشائية من تنفيذ شركة أوراسكوم.واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع الذي يقوم على إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا من الغاز الطبيعى، بدلًا من الكهرباء، كما هو الحال بالمصنع القديم، ويستهدف زيادة إنتاج الأمونيا إلى 1200 طن يوميًا مقارنة بالرقم الحالي وهو 300 طن / يوم، بما يلبى استخدامات إنتاج الأسمدة الأزوتية، وكذا إنتاج نترات الأمونيوم النقية، فضلًا عن إنتاج منتج جديد هو سماد اليوريا.وأوضح مسئولو المصنع الجديد أن المشروع يشتمل على مأخذ مياه على النيل بطاقة 24 ألف م3/يوم، وخط ناقل 500 مم بطول 5 كم، وأحواض تخزين استراتيجية سعة 8 آلاف م3، بالإضافة لمحطة تنقية للمياه، وكذا وحدات لإنتاج بخار المياه، ومحطة كهرباء توربينية بطاقة 27 ميجا واط / ساعة، وخزان أمونيا سائلة سعة 10 آلاف طن، ومصنع إنتاج سماد اليوريا، ومنطقة تخزين سماد اليوريا، وخطوط ربط بين المصنعين القديم والجديد.وقد تم التأكيد على أن المصنع الجديد سيتم تجهيزه وفق أحدث نظم السلامة والتزام المعايير البيئية ولن ينتج عنه أى انبعاثات، وسيتم استخدام ثاني أكسيد الكربون الناتج من إنتاج الأمونيا كمادة أولية لصناعة سماد اليوريا، كما تم تدريب وتأهيل العمال التى تعمل به.