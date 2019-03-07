ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

ختام فعاليات المهرجان الرياضي الثاني لكليات جامعة جنوب الوادي

الخميس 07/مارس/2019 - 01:18 م
صدى البلد
يوسف رجب

اختتمت جامعة جنوب الوادي فعاليات المهرجان الرياضي الثاني لكليات الجامعة، والذى استمر لمدة 10 أيام بالصالة المغطاة بالجامعة، بحضور الدكتور أشرف موسى- وكيل كلية التربية الرياضية والدكتور على الدين القصبي- منسق عام الأنشطة الطلابية.

وأكد الدكتور عباس منصور- رئيس جامعة جنوب الوادي، أن هذا المهرجان يعد فرصة لطلاب الجامعة لممارسة الالعاب الرياضية المختلفة وخلق روح من التنافس الشريف بينهم وإعداد الطلاب للمشاركة فى كافة الأنشطة الرياضية التى تقام بالجامعة أو الجامعات المصرية.

وأشار الدكتور محمد أبو الفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن هذا المهرجان الرياضي الثاني شارك فيه 18 كلية هي التربية والعلوم والآداب والطب والطب البيطري وطب الفم والأسنان والإعلام والهندسة والتربية النوعية والصيدلة والعلاج الطبيعي والتجارة والحقوق والآثار والتربية الرياضية والزراعة والتمريض والمعهد الفني للتمريض، مضيفًا بأنه تم توزيع جوائز مالية وميداليات لـ 192 مشارك بالمهرجان.

وأوضحت الدكتورة سمية سامى- الاخصائية بإدارة النشاط الطلابي بوزارة الشباب والرياضة، بأن هذا المهرجان يقام بهدف تشجيع ثقافة الممارسة الرياضية بالجامعات وقد بلغ عدد المشاركين من كليات الجامعة حوالى 803 طلاب وطالبة فى الألعاب الجماعية والفردية والألعاب الترفيهية.
ختام فعاليات المهرجان الرياضي الثاني لكليات جامعة جنوب الوادي
ختام فعاليات المهرجان الرياضي الثاني لكليات جامعة جنوب الوادي
ختام فعاليات المهرجان الرياضي الثاني لكليات جامعة جنوب الوادي
ختام فعاليات المهرجان الرياضي الثاني لكليات جامعة جنوب الوادي
ختام فعاليات المهرجان الرياضي الثاني لكليات جامعة جنوب الوادي

ترشيحاتنا

تعثر مفاوضات الزمالك مع عامر عامر

سياسي أمريكي يفضح سياسات تميم للتحايل على إدارة ترامب

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة.. تعرف على التفاصيل.. فيديو

شاهد.. سعوديات يشاركن في قرع جرس افتتاح السوق السعودية

مع بعض حنكمل مشوار الشهيد.. فيديو جديد للشئون المعنوية

لو عاوز تقدم لابنك أو بنتك في مدارس النيل المصرية.. إليك شروط وضوابط القبول | خدمات

العناية الإلهية تنقذ مواطنا قبل انهيار عقار الزيتون بـ 10 دقائق .. صور

عيد ميلاد حنان ترك .. فتحت كوافير للمحجبات واعتزلت على الهواء لهذا السبب

49 يوم تعذيب .. مدرب جيم يجبر زوجته على القفز من الطابق الخامس +18.. صور

استولى على 1003 حسابات فيس بوك.. ضبط عامل يبتز الفتيات عبر الإنترنت

مواعيد مباريات اليوم الخميس 7-3-2019 والقنوات الناقلة

التحقيق مع موظف بحي السيدة زينب نصب على أهالي تل العقارب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العناية الإلهية تنقذ مواطنا قبل انهيار عقار الزيتون بـ 10 دقائق .. صور

49 يوم تعذيب .. مدرب جيم يجبر زوجته على القفز من الطابق الخامس +18.. صور

المقس.. حكاية قرية الجمرك التي اختفت في ميدان رمسيس.. صور

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال أنور السادات من المنوفية للجيزة.. وعلاقته بالألمان

ميشيل لوكليه.. قصة عشق فرنسية لمصر تعيش على أرض حجازة بقنا ..صور

فيديو

دراسة: عمل المرأة لساعات طويلة يعرضها للاكتئاب
الوزراء: فرصة للموظف متعاطي المخدرات بالتوقف قبل الفصل.. فيديو
التضامن تعلن شروط تقديم أعضاء 10 آلاف جمعية أهلية للحج.. فيديو
شاهد.. خطة تحويل جديدة لفيسبوك وربطها بتطبيقات أخرى
الإسكان: توفير دعم مادي للفئات الأقل دخلا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟