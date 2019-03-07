ختام فعاليات المهرجان الرياضي الثاني لكليات جامعة جنوب الوادي



اختتمت جامعة جنوب الوادي فعاليات المهرجان الرياضي الثاني لكليات الجامعة، والذى استمر لمدة 10 أيام بالصالة المغطاة بالجامعة، بحضور الدكتور أشرف موسى- وكيل كلية التربية الرياضية والدكتور على الدين القصبي- منسق عام الأنشطة الطلابية.



وأكد الدكتور عباس منصور- رئيس جامعة جنوب الوادي، أن هذا المهرجان يعد فرصة لطلاب الجامعة لممارسة الالعاب الرياضية المختلفة وخلق روح من التنافس الشريف بينهم وإعداد الطلاب للمشاركة فى كافة الأنشطة الرياضية التى تقام بالجامعة أو الجامعات المصرية.



وأشار الدكتور محمد أبو الفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن هذا المهرجان الرياضي الثاني شارك فيه 18 كلية هي التربية والعلوم والآداب والطب والطب البيطري وطب الفم والأسنان والإعلام والهندسة والتربية النوعية والصيدلة والعلاج الطبيعي والتجارة والحقوق والآثار والتربية الرياضية والزراعة والتمريض والمعهد الفني للتمريض، مضيفًا بأنه تم توزيع جوائز مالية وميداليات لـ 192 مشارك بالمهرجان.



وأوضحت الدكتورة سمية سامى- الاخصائية بإدارة النشاط الطلابي بوزارة الشباب والرياضة، بأن هذا المهرجان يقام بهدف تشجيع ثقافة الممارسة الرياضية بالجامعات وقد بلغ عدد المشاركين من كليات الجامعة حوالى 803 طلاب وطالبة فى الألعاب الجماعية والفردية والألعاب الترفيهية.

