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بعد تصفية إرهابين بالجيزة.. #الداخليه يجتاح تويتر.. ومغردون: اللهم احفظ #مصر

الخميس 07/مارس/2019 - 01:28 م
صدى البلد
منار نور
أعلنت وزارة الداخلية، إصابة ضابط ومقتل 7 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالجيزة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد صدور تكليفات لعناصر المجموعة المسلحة التابعة للجماعة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تزامنًا مع الدعوات التي تطلقها المنابر الإخوانية الإعلامية خلال الفترة الحالية لإحداث حالة من الفوضى.

وأضافت الوزارة أنه تنفيذا لذلك المخطط تعتزم مجموعة عناصر حركة "حسم" تنفيذ عمل عدائي بزرع إحدى العبوات بالجيزة مستقلين سيارة ربع نقل ومرتدين زي عمال الكهرباء للتمويه واتخاذهم أحد الأوكار الإرهابية التنظيمية بمنطقة أكتوبر وكرًا لتصنيع العبوات تلك العبوات والانطلاق منه لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #الداخلية، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا على مواقع التواصل الاجتماعى.

وجاءت التغريدات:

اللهم احفظ #مصر واهلها
#الجيزة

#الجيزه
#الداخليه
اللهم احفظ جند مصر اينما كانوا وقتما كانوا

#الداخليه
اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين

علوا صوتكم يا ولادي في الجيزة #اطمن_انت_مش_لوحدك #الجيزة

اللهم احفظ مصر 🇪🇬من كل مكروه وسوء يارب العالمين #الجيزه

#الداخلية تحمى المصريين
إرهابيو حسم تنكروا في زي عمال كهرباء لزرع عبوة ناسفة بـ #الجيزه

ربنا يحميكم يا رجاله الداخليه #الداخليه

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