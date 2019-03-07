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حوادث

حريق بشادر لحوم في السويس

الخميس 07/مارس/2019 - 12:34 م
صدى البلد
حسن غنيمة
شب حريق مفاجئ في شادر لبيع اللحوم، بمحافظة السويس بمنطقة المشروع في القطاع الريفي، ويرجح أن يكون الحريق بفعل فاعل وانتقل إلى موقع الحريق قيادات أمنية وتنفيذية بمحافظة السويس.

وقالت الدكتورة عزيزة يوسف مدير الطب البيطري في السويس، إن المستفيدين من تدميره بعض الجزارين الذين غضبوا، من قرار محافظ السويس الخاص ببيع اللحوم بـ100 جنيه للكيلو، لمحاربة الغلاء، ومساعدة الأهالي بالقطاع الريفي في المحافظة.

وافتتح اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، شادر اللحوم بالقطاع الريفي؛ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة من أجل محاربة الغلاء.

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