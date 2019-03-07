المنظمة العربية تشارك في الاجتماع الـ 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة

يُشارك وفد من منظمة المرأة العربية، برئاسة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة للمنظمة في الاجتماع السنوي للجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والستين بعنوان (أنظمة الحماية الاجتماعية والوصول إلى الخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات)، والمنعقدة في نيويورك بين 11 و 22 مارس 2019.



وتُناقش الدورة الثالثة والستون التقدم المنجز في تنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها في الدورة الستين لعام 2016 عن تمكين المرأة وعلاقتها بالتنمية المستدامة، والموضوع المحوري لهذا العام هو المرأة والحماية الاجتماعية، وتتضمن الدورة اجتماعات المائدة المستديرة الوزارية، و حوارات تفاعلية رفيعة المستوى، وإجراء مناقشات عامة تفاعلية، وتدرس اللجنة عددًا من التقارير التي أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الفعاليات الجانبية والتي تتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين.



جدير بالذكر أن لجنة وضع المرأة تتألف من (45) عضوًا ينتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمدة أربع سنوات على أساس التوزيع الجغرافي العادل.