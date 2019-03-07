وكيل تعليم جنوب سيناء: التعليم الفني قاطرة النهضة الحقيقية

أكد مصطفى الزغبي، وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، خلال زيارته للمدرسة الثانوية الفندقية بدهب، أن التعليم الفني هو القاطرة الحقيقية للتنمية.



وأوضح وكيل المديرية، خلال الزيارة، أن التعليم الفني ينال اهتمامًا كبيرًا من الوزارة والدولة خلال الفترة القادمة باعتباره أحد محاور تطوير التعليم.



وخلال حواره مع طلاب المدرسة الفندقية بدهب بضرورة الاهتمام بالتدريب العملي خلال الدراسة، وتجويد الخبرة المهنية بترسيخ مفاهيم التميز والإبداع لدى طلاب الفندقية.



وتابع أن التدريب العملي للطلاب داخل أحد الفنادق، يكسب الطلاب الخبرة المهنية المطلوبة من خلال الممارسة الفعلية والتي تؤدي إلى اكتساب الخبرات ومن ثم تؤهل طلابها لسوق العمل.