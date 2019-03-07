طارق حامد في التشكيل الأساسي بالزمالك خلال مباراة جورماهيا الكيني

يعود طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى التشكيل الأساسي للفريق الأبيض في مباراة جورماهيا الكيني المقبلة، المقرر لها يوم الأحد المقبل الموافق 10 مارس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.



وغاب طارق حامد عن اللقاء الأخير أمام بترو أتليتكو الأنجولي، الذي أنتهى بهدف نظيف لصالح الأبيض، بسبب الإيقاف وشارك محمود عبدالعزيز “زيزو” لاعب وسط الفريق، في مباراة بطل أنجولا أساسيًا، على حساب طارق حامد، وقاد خط الوسط بمعاونة التونسي فرجاني ساسي.



ويعتبر طارق حامد عنصر مهم وأساسي بالفريق الأبيض لا يمكن الاستغناء عنه، الأمر الذي يضع الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للقلعة البيضاء، دائمًا في حيرة في حال غيابه، قبل الاستقرار على بديله.



ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، خلف نصر حسين داي المتصدر برصيد 7 نقاط، وجورماهيا صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط.