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ثقافة

ثقافة الغربية تستعد لرفع الستار عن زواج فيجارو

الخميس 07/مارس/2019 - 12:32 م
صدى البلد
طارق موسى
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الغربية، حيث أقام قصر ثقافة غزل المحلة ورشة للفنون التشكيلية شارك فيها مجموعة من الأطفال تحت عنوان "مصر الخير".

فيما استعرضت مكتبة كفر كلا الباب الثقافية البطولات والتضحيات الكبيرة لرجال الشرطة والقوات المسلحة في تصديها للعمليات الإرهابية التي تستهدف أمن الوطن، وأكدت خلال محاضرة بعنوان "الوطن وأهمية الدفاع عنه" أن مصر تستحق منا الكثير من العمل والإخلاص للوصول الى مستقبل أفضل في ظل التحديات التي يشهدها العالم ومن جانبه.

وأشار الشاعر محمد عزيز خلال محاضرة لقصر ثقافة كفر الزيات تحت عنوان "دور الأم في تربية النشء" إلى أن الأم هي أساس المجتمع والعبء الكامل يقع على عاتقها ودائما هي المعلمة والمربية وصانعت الرجال.

كما انتهى قصر ثقافة المحلة الكبرى في وضع اللمسات الأخيرة استعدادا للعرض المسرحي "زوج فيجارو" والمقرر عرضه على خشبة مسرح القصر في الفترة من 8 مارس وحتى 14 من نفس الشهر.

جدير بالذكر أن العرض المسرحي من تأليف الكاتب الفرنسي بومارشيه وأشعار مجدي الحمزاوي ومن إخراج خالد عبد السلام.

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