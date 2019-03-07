الإفتاء: يجوز صيام غرة رجب رغم موافقته يوم جمعة

أكدت دار الإفتاء، أنه يجوز للمسلم صيام أول يوم من شهر رجب، رغم أنه يوافق يوم الجمعة، حيث إنه لا قصد فيه بالصيام على أنه يوم جمعة ولكن على أنه أول رجب، وهو مستثنى من النهي الذي ورد في الحديث الشريف عن صيام يوم الجمعة منفردًا.



واستشهدت الإفتاء فى فتوى لها، بما رواه الإمام النووي "يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، فإن وصله يصوم قبله أو بعده، أو وافق عادة له بأن نذر صوم يوم شفاء مريضه أو قدوم زيد أبدًا فوافق الجمعة لم يكره"، ولحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تخصّوا يوم الجمعة بصيامٍ من بين الأيّام إلاّ أن يكون في صومٍ يصومه أحدكم" رواه مسلم.