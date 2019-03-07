فى ذكراها المئوية.. كيف صاغ المصريون دستور ثورة 1919

"حرصا على النهوض بشعبنا إلي المنزلة العليا التي يؤهله لها ذكاؤه واستعداده والتى تتفق مع عظمته التاريخية القديمة وتسمح له أن يتبوأ المكان اللائق به بين شعوب العالم المتمدين وأممه".. تلك هى الكلمات التى خاطب بها الملك فؤاد الشعب المصري عندما أصدر موافقته على دستور 1923، الذى كان نتاجا لملحمة تاريخية قادها الشعب المصري.



وناضل الشعب المصري من أجل الحصول على الاستقلال ودفع بلاده للأمام، من خلال رفضه للاحتلال وتحقيق مطالبه فى ثورة والوصول إلى حياة ديمقراطية، بإعلان دستور 1923.



قصة هذا الدستور بدأت عندما خرجت شرارة الثورة، التى طالبت إنهاء الاحتلال وإعلان استقلال البلاد، حيث اختار الشعب وفدا مكونا من سعد زغلول، وعبدالعزيز فهمى، وعلى شعراوى للسفر إلى مؤتمر باريس للسلام، لعرض قضية استقلال مصر، إلا أن بريطانيا اعتقلت سعد زغلول وثلاثة من زملائه لتشكيلهم الوفد ونفيهم إلى جزيرة مالطا، الأمر الذي أدى إلى بداية الاحتجاجات في مارس 1919، وانطلاق المظاهرات فى المدن والأقاليم.



ومع تزايد الاحتجاجات والمظاهرات، اضطرت الحكومة البريطانية إلى إعلان استقلال مصر فى فبراير 1922، وفى 15 مارس 1923، شكل يحيى إبراهيم الوزارة الجديدة، بحيث كانت وزارة إدارية بدون برنامج، وبعدها تم إصدار دستور 1923 نتيجة لهذه الثورة الشعبية واعترافا باستقلال الدولة الوليدة، ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضوا ضمت ممثلين للأحزاب السياسية والزعامات الشعبية وقادة الحركة الوطنية وقد زعم تلك اللجنة عبد الخالق ثروت، ونص هذا الدستور على حكومة مصر "ملكية وراثية وشكلها نيابي".



وظل دستور 1923 معمولا به منذ صدوره وحتى تم إلغاءه في 22 أكتوبر عام 1930 وصدور دستور جديد للبلاد عرف بدستور 1930 واستمر العمل به لمدة 5 والذى تسبب فى خروج العديد من المظاهرات والاحتجاجات الأمر الذى دفع الملك فؤاد الأول إلى إلغاء الدستور بموجب الأمر الملكي من الملك فؤاد الأول رقم 142 لسنة 1935 في 19 ديسمبر، وهو الأمر الذي قضى بإعادة العمل بدستور عام 1923 الذى ظل ساريا حتى أعلن مجلس قيادة الثورة في 10 ديسمبر، 1952 إلغاءه نهائيا.



وتكون هذا الدستور 170 مادة ضمنت ممارسة حياة ديمقراطية تعلو فيها الحرية حيث نص علي إقامة حياة نيابية في مصر يشارك فيها الشعب حكم البلاد من خلال مجلس نيابي يختار الشعب أعضاءه، و يقوم الحزب الذي يحظي بأغلبية الأعضاء بتشكيل الحكومة.