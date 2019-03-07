ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

فى ذكراها المئوية.. كيف صاغ المصريون دستور ثورة 1919

الخميس 07/مارس/2019 - 09:48 م
ثورة 1919
ثورة 1919
أمينة الدسوقى
"حرصا على النهوض بشعبنا إلي المنزلة العليا التي يؤهله لها ذكاؤه واستعداده والتى تتفق مع عظمته التاريخية القديمة وتسمح له أن يتبوأ المكان اللائق به بين شعوب العالم المتمدين وأممه".. تلك هى الكلمات التى خاطب بها الملك فؤاد الشعب المصري عندما أصدر موافقته على دستور 1923، الذى كان نتاجا لملحمة تاريخية قادها الشعب المصري.

وناضل الشعب المصري من أجل الحصول على الاستقلال ودفع بلاده للأمام، من خلال رفضه للاحتلال وتحقيق مطالبه فى ثورة والوصول إلى حياة ديمقراطية، بإعلان دستور 1923.

قصة هذا الدستور بدأت عندما خرجت شرارة الثورة، التى طالبت إنهاء الاحتلال وإعلان استقلال البلاد، حيث اختار الشعب وفدا مكونا من سعد زغلول، وعبدالعزيز فهمى، وعلى شعراوى للسفر إلى مؤتمر باريس للسلام، لعرض قضية استقلال مصر، إلا أن بريطانيا اعتقلت سعد زغلول وثلاثة من زملائه لتشكيلهم الوفد ونفيهم إلى جزيرة مالطا، الأمر الذي أدى إلى بداية الاحتجاجات في مارس 1919، وانطلاق المظاهرات فى المدن والأقاليم.

ومع تزايد الاحتجاجات والمظاهرات، اضطرت الحكومة البريطانية إلى إعلان استقلال مصر فى فبراير 1922، وفى 15 مارس 1923، شكل يحيى إبراهيم الوزارة الجديدة، بحيث كانت وزارة إدارية بدون برنامج، وبعدها تم إصدار دستور 1923 نتيجة لهذه الثورة الشعبية واعترافا باستقلال الدولة الوليدة، ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضوا ضمت ممثلين للأحزاب السياسية والزعامات الشعبية وقادة الحركة الوطنية وقد زعم تلك اللجنة عبد الخالق ثروت، ونص هذا الدستور على حكومة مصر "ملكية وراثية وشكلها نيابي".

وظل دستور 1923 معمولا به منذ صدوره وحتى تم إلغاءه في 22 أكتوبر عام 1930 وصدور دستور جديد للبلاد عرف بدستور 1930 واستمر العمل به لمدة 5 والذى تسبب فى خروج العديد من المظاهرات والاحتجاجات الأمر الذى دفع الملك فؤاد الأول إلى إلغاء الدستور بموجب الأمر الملكي من الملك فؤاد الأول رقم 142 لسنة 1935 في 19 ديسمبر، وهو الأمر الذي قضى بإعادة العمل بدستور عام 1923 الذى ظل ساريا حتى أعلن مجلس قيادة الثورة في 10 ديسمبر، 1952 إلغاءه نهائيا.

وتكون هذا الدستور 170 مادة ضمنت ممارسة حياة ديمقراطية تعلو فيها الحرية حيث نص علي إقامة حياة نيابية في مصر يشارك فيها الشعب حكم البلاد من خلال مجلس نيابي يختار الشعب أعضاءه، و يقوم الحزب الذي يحظي بأغلبية الأعضاء بتشكيل الحكومة.

ترشيحاتنا

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن إمكانية رحيل نجم سموحة للزمالك

وزير البترول للرئيس: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي

المتحدث العسكري: تدمير 9 فتحات نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء.. صور

كاف يحدد موعد قرعة ربع نهائى دورى الأبطال والكونفيدرالية

توفيق عكاشة يهاجم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي .. فيديو

بسمة وهبة تبكي على الهواء.. فيديو

مجلس الدولة يعاقب مسئولين بالسكة الحديد لصرف ٢٧ ألف جنيه لمتهم..مستندات

4 أندية تنتظر حسم التأهل لنهائيات أبطال إفريقيا.. اعرف موقف الأهلى

المصائب لا تأتي فرادى.. ريال مدريد يعلن غياب فاسكيز وكارفخال للإصابة

البنتاجون: مصر تحارب داعش في سيناء وتتخذ إجراءات لمواجهة التنظيمات الإرهابية

أوبترا ولانوس وأفيو.. تخفيضات تصل إلى 20 ألف جنيه على 8 طرازات لـ شيفروليه

شاهد..حشود من القرود تهاجم المواطنين وتسرق متعلقاتهم في السعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

الرقابة الإدارية تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وخبراء صربيا وليسوتو.. صور

مميزات دورات المياه المتنقلة استعدادا لـ الكان.. ومواطنون: ياريت تستمر.. صور

فيديو

شاهد..حشود من القرود تهاجم المواطنين وتسرق متعلقاتهم في السعودية
شاهد.. لحظة تحطم طائرة شحن في سماء ولاية تكساس الأمريكية
خطأ طبي حرمها من الكلام.. الطفلة تبكي من الألم.. والعائلة تناشد الرئيس تبنى حالتها.. صور وفيديو
لأول مرة ..زوجة حفيد مؤسس قطر تكشف الظلم الواقع عليهم من تميم ..فيديو
لـ خلاف على العقود.. عامل بريطاني غاضب يهدم منطقة سكنية شيدها بنفسه..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟