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ثقافة

الرواية والقصة القصيرة في أدب الإقليم بمؤتمر القناة وسيناء

الخميس 07/مارس/2019 - 02:48 م
صدى البلد
طارق موسى
أقيمت ضمن فعاليات مؤتمر إقليم القناة وسيناء بفرع ثقافة السويس الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، والذى يحمل عنوان "المنتج الثقافى التحديات وآليات التمكين" فى دورة الأديب الراحل محمد الراوى، الجلسة الثانية لليوم الثاني للمؤتمر التي تحمل عنوان الرواية والقصة القصيرة في أدب الإقليم للباحث صالح السيد وأدار الجلسة أسامة كمال.

وبحسب بيان، تناول صالح السيد محور الهدف الأصيل من انعقاد المؤتمرات الأدبية فى الأقاليم هو إثراء الحياة الثقافية فيها والارتقاء بمستوى الإبداع فإن ثمة صعوبات كثيرة وحرج بالغ يتعرض لهما من يتصدى للكتابة عن الإصدارات الأدبية في مدن القناة، وخاصةً إذا كان لديه الغيرة والحماسة لتحقيق هذا الهدف الأصيل من حيث إشكاليات القص وغموض الرؤية.

كما استعرض مجموعة تحت ظل شجرة لعبد لله عشماوي، والذي تضمنته المجموعة اثنين وعشرون نصًا، وهي تحتشد بمواقف الوعظ والحكمة على ألسنة الحيوانات والطيور والأسماك والزواحف، نص غابة القروض، ونص مؤامرة بين غراب وذئب، ونص البهلوان، ومجموعة الحلم الضائع لمجدي متولي، ثمن الخلود، والذي فيه يتحدث انه عنوان تقليدي والموضوع شائع ومعروف وهو إقدام فتاة على التضحية من اجل وطنها المحتل.

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