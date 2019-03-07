شاهد.. سعوديات يشاركن في قرع جرس افتتاح السوق السعودية

عرضت فضائية "العربية" اليوم، الخميس، تقريرًا حول سعوديات يشاركن في قرع جرس افتتاح السوق السعودية.



وتشهد المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية تحسنا ملحوظا فى وضع حقوق المرأة، بدأت بالسماح بقيادة السيارة والحق فى التصويت والترشح للمناصب.



كما عين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قبل أيام أول سيدة فى منصب سفيرة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.



وبمناسبة يوم المرأة العالمى، شاركت نساء ورجال فى قرع جرس افتتاح سوق الأوراق المالية فى العاصمة السعودية الرياض، صباح اليوم، تحت شعار "المساواة بين الجنسين فى بيئة العمل".