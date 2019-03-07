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اقتصاد

الغرف التجارية تضع خطة غزو مصر وليبيا للأسواق الخارجية

الخميس 07/مارس/2019 - 01:18 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن "العلاقات المصرية الليبية لابد أن تتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، وأن نبدأ فورا في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا"، لافتا إلى ضرورة الاستعدادا لاستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية التى ولدت بشرم الشيخ فى 2015، وتضم نصف أفريقيا الشرقي، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 3.1 تريليون دولار، وذلك كمرحلة أولى لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية الشاملة.

وأضاف الوكيل، خلال ملتقى الأعمال المصرى الليبي اليوم، الخميس، أن "الاتحاد انتهى من دراسات إنشاء مركز لوجيستى عالمى بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة، وذلك ليس فقط بهدف دعم التجارة البينية، مطالبا ب دعم صادرات بين البلدين إلى دول الجوار، والتى ستتنامى مع إعادة تشغيل الطريق المتوسطى الدولى من بورسعيد إلى كازابلانكا، الذى يتكامل ويتعامد مع طريق الإسكندرية كيب تاون، وكذا لابد أن نبدأ العمل فى الطريق المحورى من جنوب مصر مرورا بجنوب ليبيا إلى تشاد إلى الدول الحبيسة فى وسط أفريقيا ومنها إلى داكار، وذلك استكمالا للطريق المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وترحيب رئيس وزراء تشاد بتلك المبادرة أثناء لقائى به، لنربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسى".

وشدد على ضرورة السعى بشكل فوري إلى تكامل الخبرات المصرية مع الاستثمارات الليبية فى أفريقيا لصالح البلدين، وعلى الاتحادين والغرفة المشتركة السعى الآن لتنفيذ مشاريع مشتركة لإعادة إعمار الشقيقة ليبيا، شرقا وغربا، خاصة فى مجالات النقل واللوجستيات، والطرق والموانئ، والبنية التحتية والكهرباء، استنادا لخبرة مصر فى الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، وكذا الشراكة فى مشروعات صناعية والتى لمصر خبرة وتكنولوجيا رائدة فيها مثل صناعة مواد البناء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية.

وطالب أيضا بالسعي لإعادة أكثر من 2 مليون من العاملين المصريين الذين كانوا يعملون مع الليبيين فى مختلف مناحى الحياة، وهذا سيستدعى إعادة الخط الجوى للقاهرة، ثم لمختلف محافظات مصر مع كل المدن الليبية.

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