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حوادث

تشريح جثة فتاة انتحرت بتناول جرعة مخدرات زائدة في دار السلام

الخميس 07/مارس/2019 - 01:25 م
صدى البلد
إسلام مقلد
صرّحت نيابة دار السلام الجزئية، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، بدفن جثة فتاة انتحرت بعد تناولها جرعة مخدرات زائدة بمنطقة دار السلام، عقب الانتهاء من تشريح جثتها، وكلفت رجال المباحث بالاستعلام عن الواقعة وإجراء التحريات اللازمة.

وتلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا من شرطة النجدة، بالعثور على فتاة جثة هامدة، وبالانتقال والفحص تبين أن الفتاة مسجلة آداب، وتتعاطى المواد المخدرة، ولقيت مصرعها بعد تناولها جرعة زائدة من المخدرات.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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