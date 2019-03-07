وزير الإسكان: إنشاء المدن الجديدة يلبي متطلبات السكان.. ونظام الجيل الرابع يساهم في استيعاب الأجيال القادمة.. ومي عبد الحميد: تطبيق نشاط التمويل العقاري على كل الوحدات لتحقيق الشمول المالي

الجزار: 14 مليار جنيه حجم التمويل العقاري للإسكان الاجتماعى حتى 30 يونيو

مي عبد الحميد: تطبيق التمويل على كل الوحدات

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الحكومة تستهدف مضاعفة رقعة المعمور من 6% إلى 12% تقريبا، مشيرا إلى أن زيادتها تخلق أنشطة اقتصادية متنوعة ومتعددة.وأضاف الجزار، خلال مؤتمر صحفي قبل قليل، أن خطة التنمية المستدامة 2050، تستهدف تحقيق معدلات تنمية أكبر.وأكد أن المدن في مصر "أصابتها أعراض الشيخوخة"، ولا تستطيع تلبية متطلبات سكانها، وليس أمامنا حل سوى البحث عن تجمعات جديدة تلبي متطلبات السكان.وأوضح وزير الإسكان، أن مدن الجيل الرابع أمر ضروري جدا لاستيعاب الأجيال القادمة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على محور التنمية العمرانية.ولفت إلى أن أكبر تحدٍ تواجهه الدولة حاليا هو انحصار عدد السكان في بقعة عمرانية صغيرة تمثل 6% فقط من مساحة الأرض كلها.وكشف عن حجم التمويل العقاري المخصص لشقق مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودي الدخل "المليون وحدة"، والذي بلغ 14 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2018.وقال إن حجم الدعم الممنوح من الدولة (الذي لا يسترد) نحو 2.6 مليار جنيه.من جهتها، قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن تطبيق نشاط التمويل العقاري على كل وحدات الإسكان الاجتماعي يستهدف تدعيم وتطبيق الشمول المالي.وأوضحت "عبد الحميد"، خلال ذات المؤتمر، أن البرنامج الخاص بإسكان محدودي الدخل، يستهدف دعم حق المواطن في الحصول على مسكن مناسب بأسعار وآلية تمويل جيدة.وأضافت أن الصندوق يستهدف دعم الشباب، ونسبة كبيرة من مستفيدي المشروع حتى الآن من الشباب حتى 40 سنة.