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اقتصاد

نيفين جامع: حصول جهاز المشروعات على جائزة البرنامج الإنمائي شهادة دولية

الخميس 07/مارس/2019 - 01:30 م
صدى البلد
محمد صبيح
انطلقت ظهر اليوم الخميس بالقاهرة فعاليات مؤتمر جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمناسبة الإعلان عن حصول الجهاز على جائزة ختم المساواة من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة وتوضيح إنجازات الجهاز في دعم وتمكين المرأة المصرية واستراتيجيته في المرحلة القادمة لتقديم المزيد من أوجه الدعم الاقتصادي والمجتمعى.

ويشارك فى المؤتمر نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات و مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة و رندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

وفى هذا الإطار قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن حصول الجهاز على هذا "الخاتم"، يُمثل شهادةً دولية على نجاح جهود الجهاز خاصة بعدما تحقق له استقلاله بتبعيته لرئاسة مجلس الوزراء، ووضع رؤية شاملة جديدة له.

وأضافت خلال المؤتمر أن الجهاز قد حصل كأول جهة في مصر، على "خاتم" المساواة بين الجنسين، من خلال خارطة طريق عملية لتنفيذ الإصلاحات المؤسسية لضمان إدماج الموضوعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين فى عملها.مشيرة إلى أن هذا التقييم يساهم في وضع خطة عمل لقياس تلك المعايير فى عدد من الجهات (من القطاعين العام والخاص) داخل مصر في الفترة الحالية من أجل الاستفادة من الموارد والفرص المتاحة، لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، بالإضافة إلى ذلك ساعد هذا التقييم في مناقشة الرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات بما يحقق تفعيل الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في رؤية مصر 2030.

وأوضحت نيفين جامع أن التقييم أقيم بناءً على 6 معايير هي: الإدارة المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي، والقدرات والكفاءات، والبيئة الداخلية المواتية، والشراكات والتحالفات، وآليات التنفيذ المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي، وأثر السياسات المتبعة. واعتمد التقييم على ثلاثة محاور بيانات ومعلومات من المصادر الثانوية والأساسية داخل المنظمة وخارجها، وكذلك جمع البيانات الثانوية من التقارير الداخلية وما فيها من معلومات مباشرة تجمع من خلال اجتماعات ومقابلات فردية مع القطاعات والإدارات الفاعلة في الجهاز، والحلقات النقاشية مع مجموعات من الموظفين بالجهاز، واستقراءات لإبداء الرأى للموظفين والشركاء، بالإضافة إلى ممثلين لجهات مدنية وأعضاء آخرين فى المجتمع المدنى الوطنى.

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