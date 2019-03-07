مميزات دورات المياه المتنقلة استعدادا لـ الكان.. ومواطنون: ياريت تستمر.. صور

تشهد شوارع، وميادين مصر، مجموعة من التجهيزات اللوجستية المهمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر انطلاق فعالياته في مصر خلال شهر يونيو المقبل.



ومن مظاهر تلك التجهيزات، دعم معظم الميادين والشوارع المهمة بالقاهرة، بمجموعة من دورات المياه المتنقلة، عبارة عن "كونتنر"، يضم 4 حمامات للرجال، والسيدات، ويشتمل بعضها علي كافيهات لتقديم المشروبات الباردة، والساخنة، وشاشات عرض لبث مباريات البطولة.



ورصدت عدسة صدي البلد، إحدى دورات المياه تلك، في منطقة زهراء المعادي، والتي من المقرر تعميمها في باقي الميادين والمحافظات التي ستقام بها البطولة.



محمد نزيه، أحد سكان المعادي، قال إن فكرة إنشاء دورات مياه مجهزة في الشوارع والميادين، جيدة، وتوفر لبعض المرضي وكبار السن سبل الراحة، متمنيا أن تستمر في العمل بعد انتهاء البطولة.



أما عمرو محسن، أحد سائقي عربات الأجرة بمنطقة المعادي، فأشار إلى أن دورات المياه الموجودة بمنطقة زهراء المعادي، خطوة ممتازة، ولكن كان يأمل أن توضع بمنطقة أفضل من المكان الموجودة به حاليا.



وسبق أن تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نموذح دورات المياه بمنطقة المعادي، وأمر بسرعة الانتهاء من تجهيز كافة الميادين بها.



وتستعد مصر لإطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية في 21 يونيو إلى 19 يوليو.



ومن المقرر أن يشهد استاد القاهرة الدولي، مباراة افتتاح ونهائي البطولة، بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، بينما تنتهي أعمال التجديد في أواخر مايو المقبل.