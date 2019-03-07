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وزيرة الصحة: فحص 3.6 مليون مواطن فى 6 أيام ضمن المرحلة الثالثة لـ 100 مليون صحة

الخميس 07/مارس/2019 - 01:29 م
حملة 100 مليون صحة
حملة 100 مليون صحة
عبدالصمد ماهر
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من مسح 3 ملايين 634 ألف مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار: "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة فى الأول من مارس الحالي وحتى مساء أمس الأربعاء.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن إجمالى ما تم مسحهم فى المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، في الـ27 محافظة وصل إلى 34 مليونا و527 ألف مواطن، مؤكدةً أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.

وأضافت وزيرة الصحة أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أول مارس إقبالًا منقطع النظير في نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 160% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات، مشيدةً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتي استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصًا منها على الانتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة.

ومن جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبال بتردد 997 ألفا و785 مواطنا بنسبة تحقيق 239% من المستهدف اليومي، تليها محافظة الشرقية بتردد 763 ألفا و975 مواطنا، ثم محافظة الجيزة 634 ألفا و 167 مواطنا، والغربية سجلت تردد 463 ألفا و453 مواطنا، ثم المنيا 445 ألفا و455مواطنًا، تليها محافظة قنا بتردد 282 ألفا و803 مواطنين، ومحافظة الوادي الجديد بتردد بلغ 46 ألفًا و838 مواطنًا.

الجدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg والذي يتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تمامًا.

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