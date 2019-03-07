11 مارس.. ندوة في ساحة الأوبرا احتفالا بمائة عام على ثورة 1919

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، التابع لوزارة الثقافة، ندوة، احتفالا بمرور مائة عام علي ثورة 1919، وذلك في السادسة من مساء يوم الإثنين (11 مارس)، في قاعة السينما بمركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا.



يدير الندوة الكاتب الصحفي والمؤرخ " محمد الشافعي"، ويشاركه د. عاصم الدسوقي عميد كلية الآداب سابقاَ، ود. هدي زكريا استاذ علم الإجتماع .



وتتضمن الندوة الحديث عن كشف الكثير من أسرار وكواليس ونتائج الحراك الشعبي الجارف من المصريين ضد الاحتلال الانجليزي.