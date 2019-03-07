انفوجراف .. تفاصيل المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين على الزواج «مودة»

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، انفوجراف، يوضح من خلاله تفاصيل المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين على الزواج، والمعروف باسم برنامج "مودة"، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف توعية المقبلين على الزواج بأسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات ‏الزوجين ‏وغيرها، فضلًا عن الحفاظ على كيان الأسرة من خلال تطوير آليات الإرشاد الأسريّ وفض أي خلافات، وكذلك خفض معدلات الطلاق. ‏





وأشار المركز، إلى أن المشروع يستهدف الشباب في سن الزواج بالفئة العمرية ما بين 18 إلى 25 عامًا بمعدل 800 ألف شاب سنويًا، مضيفًا أن المرحلة التجريبية ‏من المشروع ستبدأ من منتصف مارس الجاري وحتى يوليو 2019 في محافظات "القاهرة والإسكندرية ‏وبورسعيد".





وأوضح أن هذه المرحلة وستشمل 5 جامعات وهي "القاهرة، عين ‏شمس، حلوان، الإسكندرية، بورسعيد"، علما بأن المشروع سيعمم على باقي محافظات الجمهورية في أكتوبر 2019.‏





واستطرد بأن تنفيذ المشروع يتضمن عدة محاور، أولها حملات الاتصال المباشر من خلال 3 جوانب، وهم "اجتماعي" لتحقيق التواصل الإيجابي وتوزيع الأدوار بين الزوجين، وغيرها، و"ديني" يستهدف تعريف الطرفين بالحقوق والواجبات الشرعية، و"صحي" يحوي المعلومات الأساسية للصحة ‏الإنجابية، والممارسات الضارة كالزواج المبكر، وذلك من خلال الاعتماد على تدريب الكوادر المنفذة للتدريبات عن طريق 700 عضو من هيئة التدريس بالجامعات والأكاديميات و500 مدرب داخل معسكرات التجنيد بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية، إضافة إلى 5 آلاف مأذون.





وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن المحور الثاني يعتمد على القيام بحملات إعلامية موسعة، وذلك عن طريق إعداد منصات تفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعيّ، بجانب تصميم رسائل وتطبيقات على الهواتف المحمولة، مع إعداد برنامج إذاعيّ تحت عنوان "بالمودة نكمل حياتنا"، بالإضافة إلى إعداد تنويهات توعوية قصيرة تحمل اسم المشروع، فضلًا عن تنفيذ عمل مسرحيّ بالمجان للجمهور بمسارح قصور الثقافة.





وعن المحور الثالث، أوضح المركز، أنه يتضمن تطوير آليات المشورة الأسرية وفض النزاعات، وذلك عن طريق الخط الساخن بدار الإفتاء لطالبي خدمات المشورة الأسرية، علاوة على تفعيل دور مكاتب التسوية التابعة لوزارة العدل، مع إضافة ممثل عن دار الإفتاء المصرية لأعضائها الحاليين.



