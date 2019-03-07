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حوادث

ضبط موظف نصب على محاسب في 50 ألف جنيه بدعوى إلحاق نجله بكلية عسكرية

الخميس 07/مارس/2019 - 03:35 م
المتهم
المتهم
مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بالنصب على أحد المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منه.

وتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، بلاغًا من محاسب قانوني، مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة سوهاج، ضد المدعو "مؤمن.خ.أ- مواليد 1975 – موظف بإحدى الجهات الحكومية، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج"، بالحصول منه على مبلغ مالى قدره (30) ألف جنيه، كمقدم لمبلغ (50) ألف جنيه، نظير إلحاق نجله بإحدى الكليات العسكرية، زاعمًا مقدرته على ذلك من خلال علاقاته بمسئولى تلك الجهة (على خلاف الحقيقة)، ولم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

باستدعاء المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة على النحو المشار إليه، واتُخذت ضده الإجراءات القانونية اللازمة.

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