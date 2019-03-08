تعرف على أفضل الدعاء يوم الجمعة

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل أراد أن يجعل هذا اليوم يومًا فريدًا يعود فيه المؤمن إلى ربِّه، ويُحَقِّق فيه ما فاته من أعمال في الأسبوع الذي قبله.



وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال « ما هو أفضل الدعاء يوم الجمعة ؟»، أن أحسن دعاء يقال يوم الجمعة هو أن تصلى على سيد الرسل والأنبياء فهذا خير شئً توافق به ساعة الإجابة، وجاءت فى ذلك أحاديث كثيرة وكلما كان المسلم حريص على الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلما إستجاب الله له دعائه وأعطائه خيرًا مما كان سيسأله لنفسه (( مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ)).



وأشار الى أن يوم الجمعة فيه كثير من الواجبات والسنن ما يرفع من درجات المؤمن، ويُكَثِّر من حسناته، وأعطى المؤمن فوق ذلك في هذا اليوم ساعةَ إجابةٍ إذا سأل العبدُ فيها اللهَ أجابه؛ فقد روى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: "فِيهِ سَاعَةٌ، لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ". وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.