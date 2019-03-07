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أخبار البلد

زايد: فحص 50 ألف طالب فى أول أيام المرحلة الثانية لحملة الأنيميا والتقزم

الخميس 07/مارس/2019 - 01:31 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
عبدالصمد ماهر
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من مسح 50 ألف طالب فى اليوم الأول من المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن "الأنيميا والتقزم والسمنة" لدى طلاب المرحلة الابتدائية بالمدارس، والتى انطلقت أمس، الأربعاء، وتستمر حتى 28 مارس الجاري، فى 11 محافظة.

وأوضحت وزيرة الصحة، أنه تم الانتهاء من فحص 3 ملايين و151 ألف طالب وطالبة بمحافظات المرحلتين الأولى والثانية في ٧٥٠٠ مدرسة، مشيرة إلى أنه تم مد المرحلة الأولى إلى الحادى عشر من شهر مارس، حرصا على فحص أكبر عدد من الطلاب.

من جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن أعمال الفحص التي بدأت يوم 16 فبراير الماضي مستمرة على 3 مراحل تنتهي بنهاية شهر أبريل المقبل، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف فحص قرابة 11.5 مليون طالب في أكثر من 22 ألف مدرسة، على أن يتم علاج المصابين بالأمراض الثلاثة في 225 عيادة من عيادات التأمين الصحي بالمجان، حيث يشترط إعطاء ولي الأمر موافقة كتابية على فحص نجله أو ابنته في "الحملة" وشهادة ميلاد الطالب حتى يجري الفحص، أو التعهد بإجرائه في أحد معامل المستشفيات الحكومية ويمد المدرسة بها.

وكشف أن محافظة القاهرة تصدرت أعلى محافظات المرحلة الثانية بفحص ١٣ ألف طالب وطالبة في ٥٨ مدرسة، مؤكدًا أن الحملة تسير بشكل جيد فى جميع المحافظات للوصول الى المستهدف بكل محافظة.

يذكر أن المرحلة الثانية تستهدف فحص 4.5 مليون طالب وطالبة بـ11 محافظة بالجمهورية وهي: القاهرة والأقصر وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر وشمال سيناء والمنوفية وكفر الشيخ والإسماعيلية وبني سويف والسويس.

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