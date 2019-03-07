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فن

البيت الكبير يقترب من 1.5 مليون مشاهدة

الخميس 07/مارس/2019 - 01:12 م
صدى البلد
أحمد البهي
تصدر الجزء الثاني من مسلسل "البيت الكبير" محرك البحث جوجل، بعد مرور عدة أيام على إذاعة أولى حلقاته، عبر إحدى القنوات المصرية المفتوحة.

العمل حقق في حلقته الأولى على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ما يقرب من مليون ونصف المليون مشاهدة، واحتل المركز الثاني ضمن الفيديوهات الأعلى مشاهدة خلال الأسبوع الماضي.

مسلسل "البيت الكبير 2" من بطولة كل من سوسن بدر ولوسي ومجدي كامل وداليا مصطفى وطارق صبرى ودنيا المصري، من إخراج محمد النقلي.

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