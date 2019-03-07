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مرأة

رجيم لنسف الكرش فى 3 أيام فقط

الخميس 07/مارس/2019 - 02:05 م
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تفضلين الرجيمات السريعة لإنقاص الوزن إذا كنت من هؤلاء يمكنك تجربة الريجيم الغذائى التالى لحرق الدهون وانقاص الوزن يقدمه الدكتور خالد يوسف استشارى التغذية العلاجية والسمنة لـ"صدى البلد" ..

الإفطار اليومى ...

2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان وعلبة من الزبادي الخالي من الدسم.

أو
بيضة مسلوقة و1/2 جريب فروت غير محلي و1 كوب قهوة سوداء بدون سكر.

بين الوجبات:

ثمرة من البرتقال أو الجريب فروت.

وجبة الغداء:

نصف علبة تونة + نصف رغيف بلدى
أو
طبق من الخضار المشوي وربع دجاجة مشوية منزوعة الجلد وثمرة من البطيخ أو الشمام.
أو
ربع دجاجة خالية من الجلد والقليل من طبق الخضار المشكل.

وجبة العشاء:

بيضة مسلوقة+ 1 توست سن

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