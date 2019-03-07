رجيم لنسف الكرش فى 3 أيام فقط



أو

بيضة مسلوقة و1/2 جريب فروت غير محلي و1 كوب قهوة سوداء بدون سكر.



بين الوجبات:



ثمرة من البرتقال أو الجريب فروت.



وجبة الغداء:



نصف علبة تونة + نصف رغيف بلدى

أو

طبق من الخضار المشوي وربع دجاجة مشوية منزوعة الجلد وثمرة من البطيخ أو الشمام.

أو

ربع دجاجة خالية من الجلد والقليل من طبق الخضار المشكل.



وجبة العشاء:



بيضة مسلوقة+ 1 توست سن



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