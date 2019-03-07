ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

قومى المرأة: المشروعات الصغيرة أول مؤسسة تحصل على ختم البرنامج الإنمائي

الخميس 07/مارس/2019 - 03:41 م
صدى البلد
محمد صبيح
قالت مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، إن حصول جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة على جائزة ختم المساواة بين الجنسين من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ، إنجاز دولى يحسب لمصر، معلنة أنه يتم العمل مع 3 مؤسسات فى مصر للحصول على ختم المساواة بين الجنسين.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي ، الذي عقده جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عقب حصول الجهاز على ختم المساواة بين الجنسين ضمن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أن جهاز المشروعات أول مؤسسة فى مصر تحصل على هذا الختم نظرا للأعمال التى يقوم بها الجهاز لدعم المرأة سواء فى القرى أو النجوع والمحافظات المختلفة.

وأشارت مايا مرسى إلى أن برامج دعم المرأة والقروض المقدمة لها والتسهيلات الممنوحة لهن وبرامج تدريب الجهاز التى يتيحها للمرأة وبرامج رائدات الأعمال كل هذه الأنشطة ساهمت في حصول جهاز المشروعات الصغيرة على هذا الختم.

وأكدت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وثق تجربة جهاز المشروعات الصغيرة فى برامج دعم المرأة، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز لجهاز المشروعات الصغيرة يأتى ضمن مساعى مصر لتمكين وتشجيع المرأة وفق استراتيجية 2030.

ترشيحاتنا

نشطاء سعوديون يواصلون مقاطعة السياحة التركية.. ومغردون: السفر لأنقرة شر

ترتيب الدوري المصري 2019 .. الزمالك في الصدارة والأهلي يزاحم لـ الوصول للقمة

إحباط محاولة تشكيل عصابي عربي الجنسية تهريب 5 كيلو هيروين لداخل البلاد

الكاف يسلط الضوء على مواجهة الزمالك وجورماهيا الكيني

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال أنور السادات من المنوفية للجيزة.. وعلاقته بالألمان

مفاجأة كانت في انتظار محافظ أسوان: تكاتك على طريق معبد فيله .. صور

لو عاوز تقدم لابنك أو بنتك في مدارس النيل المصرية.. إليك شروط وضوابط القبول | خدمات

الأرصاد تعلن اليوم انتهاء فرص سقوط الأمطار.. فيديو

فرمان يونانى يمنع شيكابالا من الانتظام فى الزمالك

فرج عامر يكشف عن سبب رحيل ياسر إبراهيم للأهلي

المرور تحذر من شبورة مائية كثيفة.. وتناشد الالتزام بالقواعد العامة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 7-3-2019 والقنوات الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكان على أرض المنيا.. وفد سياحي يزور آثار تونا الجبل.. صور

المتحدث العسكري: تدمير 9 فتحات نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء.. صور

صانعة الأقفاص .. حياة كريمة تطرق باب الست ظريفة ..صور

العناية الإلهية تنقذ مواطنا قبل انهيار عقار الزيتون بـ 10 دقائق .. صور

49 يوم تعذيب .. مدرب جيم يجبر زوجته على القفز من الطابق الخامس +18.. صور

فيديو

عمرو يوسف يوجه نصيحة لـ كارمن سليمان.. فيديو
أحمد الشقيري يناشد جمهوره الدعاء له .. فيديو
الصحة: فحص 60 ألف طالب فى أول أيام المرحلة الثانية لحملة التقزم والأنيميا.. فيديو
أحمد الشقيري يكشف عن كواليس كتابه الجديد أربعون.. فيديو
نوستالجيا.. كاريوكا: لسانى مش طويل وعمرى ما رقصت فى ملهى ليلى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟