الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 13 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية.



وذكر نادي الأسير الفلسطيني - في بيان اليوم - أن الاحتلال اعتقل 5 فلسطينين من محافظة جنين، و3 من بلدة قطنة شمال غرب القدس، و2 من كل من الخليل وبيت لحم، وآخر من رام الله .



وفي بيت لحم ، أصيب رضيع بحالة اختناق ، بعد استنشاقه الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

كما أغلقت قوات الاحتلال حاجز (الجلمة) العسكري شمال شرق جنين شمال الضفة، واقتحمت المدينة وشنت حملة تفتيش واسعة.



من ناحية آخرى، ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين - في بيان - أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارا يقضي بعدم دفن الأسير الشهيد "فارس بارود" من قطاع غزة، الذي استشهد قبل شهر في سجون الاحتلال، لحين البت النهائي في الالتماس المقدم من قبل الهيئة فيما يتعلق باسترداد جثمانه.



يذكر أن الأسير الشهيد بارود من قطاع غزة، اعتقل في مارس 1991 ومحكوم بالسجن المؤبد بتهمة قتل مستوطن، وعانى من حرمان الزيارات منذ عام 2000، واستشهد بتاريخ 6 من الشهر الجاري داخل سجون الاحتلال، بعد وقت قصير على نقله من معتقل "ريمون" إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، إثر تدهور حالته الصحية.

