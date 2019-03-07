ممثل البرنامج الإنمائي: مصر ثاني دولة تحصل على ختم المساواة بين الجنسين

أكدت رندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، أن جهاز المشروعات الصغيرة في مصر، يعد نموذجا ناجحا؛ بعد حصوله على ختم المساواة بين الجنسين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



وأشارت خلال مؤتمر صحفي بمقر جهاز المشروعات الصغيرة، إلى أن تقييم نموذج عمل الجهاز كشف عن أن هناك تدريبا وتحسينا لسياسات إدارية وموازنات خاصة للمرأة، وصبَّت كلها في صالح حصول الجهاز على هذا الختم، ومصر أيضا كـ"ثاني دولة فى العالم تحصل عليه".