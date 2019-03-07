دراسة: عمل المرأة لساعات طويلة يعرضها للاكتئاب

عرض برنامج "يوم جديد" المذاع على فضائية "الغد" تقريرًا عن دراسة حديثة تؤكد أن النساء اللواتي يعملن الساعات طويلة أكثر عرضة للاكتئاب.



ووجدت الدراسة، أن النساء اللواتي يعملن أكثر من 55 ساعة في الأسبوع هن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب مقارنة بالرجال الذين يعملون نفس عدد الساعات، كما أشار التقرير إلى أن نسبة الإحباط تزيد عند الموظفات المدخنات وذات الدخل المنخفض.



وأكدت أن الرجال لم يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب إذا عملوا لساعات طويلة بشكل عام، لكنهم لا يزالون عرضة للاضطراب إذا عملوا في عطلات نهاية الأسبوع.



وأشارت إلى أن الفجوة فى الأجور بين الرجال والنساء تساهم فى زيادة خطر الاكتئاب.