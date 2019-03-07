ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

تعرف على 14 حديثا نبويا شهيرا عن فضائل رجب ضعفها المحدثون

الخميس 07/مارس/2019 - 05:13 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
اشتهر على كثير من الألسنة أحاديث كثيرة عن فضائل شهر رجب، إلا أن كثيرا من المحدثين رأوا أنها غير صحيح.

وحرصا من موقع صدى البلد على توعية الناس بالصحيح عن غيره، والتمييز بين الحق والباطل، وبيان ما هو سُنَّة صحيحة، وما هو بدعة قبيحة، نرصد عددا من هذه الأحاديث فيما يلي:

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "لم يرد في فضل شهر رجب، ولا في صيامه، ولا في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة ، حديث صحيح يصلح للحجة".

وأضاف "الأحاديث الصريحة الواردة في فضل رجب أو فضل صيامه أو صيام شيء منه تنقسم إلى قسمين: قسم ضعيف، وقسم موضوع"، وجمع ابن حجر الأحاديث الضعيفة فكان أحد عشر حديثًا، وجمع الموضوع فكان واحدًا وعشرين حديثًا.

1-أحاديث ضعيفة وموضوعة في فضل رجب: «إن في الجنة نهرًا يُقال له رجب...." ضعيف.
2-كان رسول اللَّه إذا دخل رجب قال: "اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان". ضعيف.
3-لم يصم رسول اللَّه بعد رمضان، إلا رجبًا وشعبان. ضعيف.
4- رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. باطل.
5-فضل رجب على سائر الشهور... إلخ. موضوع.
6-من صام من رجب يومًا إيمانًا واحتسابًا... ومن يومين... ثلاثة. إلخ. موضوع.
7- رجب شهر الله، ويدعى الأصم... إلخ. موضوع.
8-من فرج عن مؤمن كربة في رجب.. إلخ. موضوع.
9-أن أيام رجب مكتوبة على أبواب السماء السادسة، فإذا صام الرجل منه يومًا... إلخ. في إسناده كذّاب.
10-الحديث الوارد في صلاة أول ليلة منه. موضوع.
11-صيام يوم من رجب مع صلاة أربع ركعات فيه على كيفية معينة في القراءة.. موضوع.
12-من صلى ليلة سبع وعشرين من رجب اثنتي عشرة ركعة... إلخ. موضوع.
13-من صلى ليلة النصف من رجب أربع عشرة ركعة... إلخ. موضوع.
14- بعثت نبيًّا في السابع والعشرين من رجب. إسناده منكر.

وقال أبو بكر الطرطوشي في كتاب (الحوادث والبدع): يكره صوم رجب على ثلاثة أوجه؛ لأنه إذا خصه المسلمون بالصوم من كل عام حسب ما يفعل العوامّ، فإمَّا إنه فرض كشهر رمضان!! وإمّا سنة ثابتة كالسنن الثابتة، وإمّا لأنّ الصوم فيه مخصوص بفضل ثواب على صيام باقي الشهور! ولو كان من هذا شيء لبيَّنَه.

ترشيحاتنا

مستخدمو واتساب مهددون بالحظر.. لهذا السبب

موقع مغربي يرصد مؤشرات انتعاش السياحة في مصر

تعرف على دعاء النبي عند رؤية هلال شهر رجب

قطع المياه عن حى شرق وغرب شبرا الخيمة غدا

هل تصح صلاة المرأة بطلاء الأظافر؟

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن إمكانية رحيل نجم سموحة للزمالك

الداخلية: العثور على مخزن متفجرات داخل وكر عناصر حسم بأكتوبر

أسباب صادمة لإصابتك بالروماتيزم ..أعراض انتبهي لها..وحيل للحماية من المرض

لأول مرة.. إسرائيل تصنف فضائية الأقصى كـ منظمة إرهابية

الرئيس الجزائري يوجه رسالة إلى المتظاهرين

مي عمر بـ لوك جديد وتثير حيرة جمهورها

أولى جلسات محاكمة لاعب أسوان و 43 آخرين فى خلية ولاية سيناء.. الاحد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبوالعينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر.. صور

الرقابة الإدارية تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وخبراء صربيا وليسوتو.. صور

مميزات دورات المياه المتنقلة استعدادا لـ الكان.. ومواطنون: ياريت تستمر.. صور

أمريكان على أرض المنيا.. وفد سياحي يزور آثار تونا الجبل.. صور

فيديو

مشهد مرعب لسائق جرار يدفن سيدة حية تحت الرمال بمحطة في الصين ..فيديو
ناقد فني: لهذا السبب تزوج حلمي بكر من سهير رمزي.. فيديو
طرح أول سيارة طائرة في العالم بـ معرض جنيف.. فيديو
طرح برومو جديد لفيلم Penguins.. فيديو
علام: الضربات الاستباقية دليل نجاح الأمن في اختراق الإرهابيين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟