تعرف على 14 حديثا نبويا شهيرا عن فضائل رجب ضعفها المحدثون

اشتهر على كثير من الألسنة أحاديث كثيرة عن فضائل شهر رجب، إلا أن كثيرا من المحدثين رأوا أنها غير صحيح.



وحرصا من موقع صدى البلد على توعية الناس بالصحيح عن غيره، والتمييز بين الحق والباطل، وبيان ما هو سُنَّة صحيحة، وما هو بدعة قبيحة، نرصد عددا من هذه الأحاديث فيما يلي:



قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "لم يرد في فضل شهر رجب، ولا في صيامه، ولا في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة ، حديث صحيح يصلح للحجة".



وأضاف "الأحاديث الصريحة الواردة في فضل رجب أو فضل صيامه أو صيام شيء منه تنقسم إلى قسمين: قسم ضعيف، وقسم موضوع"، وجمع ابن حجر الأحاديث الضعيفة فكان أحد عشر حديثًا، وجمع الموضوع فكان واحدًا وعشرين حديثًا.



1-أحاديث ضعيفة وموضوعة في فضل رجب: «إن في الجنة نهرًا يُقال له رجب...." ضعيف.

2-كان رسول اللَّه إذا دخل رجب قال: "اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان". ضعيف.

3-لم يصم رسول اللَّه بعد رمضان، إلا رجبًا وشعبان. ضعيف.

4- رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. باطل.

5-فضل رجب على سائر الشهور... إلخ. موضوع.

6-من صام من رجب يومًا إيمانًا واحتسابًا... ومن يومين... ثلاثة. إلخ. موضوع.

7- رجب شهر الله، ويدعى الأصم... إلخ. موضوع.

8-من فرج عن مؤمن كربة في رجب.. إلخ. موضوع.

9-أن أيام رجب مكتوبة على أبواب السماء السادسة، فإذا صام الرجل منه يومًا... إلخ. في إسناده كذّاب.

10-الحديث الوارد في صلاة أول ليلة منه. موضوع.

11-صيام يوم من رجب مع صلاة أربع ركعات فيه على كيفية معينة في القراءة.. موضوع.

12-من صلى ليلة سبع وعشرين من رجب اثنتي عشرة ركعة... إلخ. موضوع.

13-من صلى ليلة النصف من رجب أربع عشرة ركعة... إلخ. موضوع.

14- بعثت نبيًّا في السابع والعشرين من رجب. إسناده منكر.



وقال أبو بكر الطرطوشي في كتاب (الحوادث والبدع): يكره صوم رجب على ثلاثة أوجه؛ لأنه إذا خصه المسلمون بالصوم من كل عام حسب ما يفعل العوامّ، فإمَّا إنه فرض كشهر رمضان!! وإمّا سنة ثابتة كالسنن الثابتة، وإمّا لأنّ الصوم فيه مخصوص بفضل ثواب على صيام باقي الشهور! ولو كان من هذا شيء لبيَّنَه.