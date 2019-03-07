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برلمان

فرج عامر يطالب بتطهير مؤسسات الدولة من مدمني المخدرات

الخميس 07/مارس/2019 - 02:47 م
فرج عامر
فرج عامر
فريدة محمد
طالب النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب من جميع الوزراء والمحافظين الإسراع فى تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات تنفيذية واضحة للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي.

وأعلن " عامر " فى بيان له أصدره اليوم تأييده التام لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى التى قال فيها بالنص : "إنه من غير المقبول تكرار الخطأ الفردي الذي حدث في حادث قطار محطة رمسيس والذي تسبب في حالة حزن عند جميع المصريين" مؤكدا انه من غير المقبول وجود أى مدمن للمخدرات داخل أى مؤسسة تنفيذية بالدولة.

وأكد المهندس محمد فرج عامر ضرورة إجراء تحليل لجميع العاملين بالأجهزة التنفيذية بالدولة وكل من يثبت تعاطيه للمخدرات يجب فصله فورا مشيرا إلى ان هذا الملف يجب ان يحظى باكبر اهتمام ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتطهير جميع مؤسسات الدولة من مدمنى المخدرات واعتبار ذلك الأمر مهمة قومية.

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