رفع أسعار توريد القمح بقيمة 100 جنيه للإردب ليصل إلى 685 جنيها

أعلن النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، موافقة الحكومة ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، على زيادة أسعار توريد أردب القمح، بقيمة 100 جنيه عن أسعار العام الماضى، موضحا أن هذه الزيادة تتناسب مع حجم ما يتكبده الفلاح البسيط من تكاليف خاصة فى الوادى الجديد.



ووجه عبدالقادر، الشكر للحكومة لاستجابتها لمطلبه وتحقيق المصلحة العليا للبسطاء فى ظل ما يعانيه الفلاح من الأزمات التى يأتى على رأسها ارتفاع أسعار الأسمدة بصورة مبالغ فيها بالإضافة إلى تكلفة صيانة الآبار والسولار المستخدم فى تموين ماكينات رفع المياه من الآبار، وهو ما تنتج عنه الخسائر الفادحة التى تؤرق الفلاحين.



وكشف عبدالقادر، أن موافقة مجلس الوزراء على طلب زيادة أسعار توريد القمح لهذا العام ليصل إلى 685 جنيها للأردب نقاوة 23، و655 جنيها لدرجة نقاوة 22.5 وذلك بزيادة 100 جنيه عن أسعار العام الماضى.



يذكر أن النائب تامر عبدالقادر، قد طالب وزير التموين خلال الجلسة العامة بزيادة أسعار توريد القمح والوضع فى الاعتبار حجم الأزمات التى يعانى منها الفلاح وأن تكون هذه الزيادة عادلة.